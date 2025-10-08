Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) Başkanı Nil Güneri ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal projeler ve kadın girişimciliğini destekleyen faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

“Kadınların gücünü artırmak için çalışıyoruz”

KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri, ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Sayın Valimizin bizleri kabul etmeleri bizleri çok mutlu etti. KAR-İŞKAD olarak yaptığımız ve yapmayı planladığımız sosyal projeleri kendilerine sunduk. Her alanda lider kadınlar yetiştirme amacıyla 10 yıl önce kurulan ve bugün üç şubesiyle faaliyet gösteren derneğimizi tanıttık.” dedi.

Güneri ayrıca, son olarak KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan ile yürütülen çalışma kapsamında, kadın girişimcilere sağlanan desteklerin üyelerle paylaşıldığını Vali Elban’a aktardıklarını belirtti.

“Valimizin desteği bizler için çok kıymetli”

Derneğin 10. kuruluş yılında İzmir Valisi’ni ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Nil Güneri, “İlgilerinden dolayı Sayın Valimiz Süleyman Elban’a teşekkür ederiz. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.