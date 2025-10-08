Olay, 4 Şubat 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 Sokak’ta meydana gelmişti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri dışarı çıktığında, bir çocuk babası Şener Esen’i kanlar içinde yerde yatarken bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esen’i Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Esen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmişti.

Cinayet bürosu kısa sürede faili tespit etti

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayın faili kısa sürede belirlenmişti. Mehmet Ateş (28) gözaltına alınmıştı.

Ateş, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Kız arkadaşımı rahatsız ettiği için öldürdüm”

Hazırlanan iddianamede Mehmet Ateş hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Ayrıca sanığın ağabeyi Ö.A. (33) hakkında “tasarlayarak öldürmeye yardım etme”, S.Ç. (36) hakkında ise “suçluyu kayırma” suçlarından dava açılmıştı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Ateş, kız arkadaşı M.B.’yi rahatsız ettiği iddiasıyla Şener Esen’i vurduğunu söylemişti.

Mahkemeden indirimsiz müebbet

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ateş’i “kasten öldürme” suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. S.Ç. “suçluyu kayırma” suçundan 6 ay hapis cezası almıştı.

Ağabey Ö.A. hakkında ise, eylemin “tasarlayarak öldürmeye yardım” değil “suçluyu kayırma” olduğuna hükmedilerek, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmişti.

İstinaf mahkemesi kararı onadı

Kararın ardından dosya, sanık avukatlarının itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne taşındı.

Daire, yerel mahkemede yapılan yargılamayı ve toplanan delilleri inceleyerek, hükmün hukuka ve dosya içeriğine uygun olduğuna hükmetti.

Mahkeme heyeti, “verilen mahkumiyet kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle istinaf taleplerini reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.