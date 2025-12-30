Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ilk yarısını güçlü bir performansla tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, 15 maçlık periyotta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını net şekilde ortaya koydu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, devre arası öncesinde hem geride kalan süreci değerlendirdi hem de transfer planlarını açıkladı.

“Skor anlamında büyük ölçüde memnunuz”

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve ilk yarıyı da güçlü şekilde tamamladıklarını belirten Basatemür, ligde yaşanan olağan dışı sürece dikkat çekti. 10. haftada açıklanan cezaların dengeleri değiştirdiğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Aslında bu sezon biraz farklı bir lig oynadık. Son 5-6 maçta şartlar değişti ama buna rağmen sadece 1 maçta ciddi şekilde etkilendik. Onun dışında süreci sorunsuz kapattık” dedi.

Takım kimliği ve taraftar bütünleşmesi öne çıktı

Karşıyaka’nın sadece skorlarla değil, ortaya koyduğu karakterle de dikkat çektiğini vurgulayan Basatemür, oyuncuların temposu, çalışkanlığı ve mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi. “Taraftarımızla ciddi bir bütünleşme yaşadık. Tribünlerin yeniden takıma sahip çıkması camiada güçlü bir birliktelik oluşturdu. Bu bizim için puan tablosundan bile daha değerli” ifadelerini kullandı.

“Dört oyuncumuz geri dönüyor”

Devre arasında takımın güç kazanacağını belirten Basatemür, cezası sona eren oyuncuların yeniden kadroya dahil olacağını açıkladı. “Dört oyuncumuz takıma geri dönüyor. 3 ya da 4 takviye ile ikinci yarıya başlayacağız. Cezalar nedeniyle zaman zaman farklı bir oyun kimliğine bürünmek zorunda kaldık ama oyuncularımızın dönüşüyle bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkacak” dedi.

Geri dönüşlerin şifresi: Sabır ve destek

Maç içinde geriye düşülen anlarda gösterilen reaksiyonun çok değerli olduğunu vurgulayan Basatemür, bu noktada taraftarın rolüne özel parantez açtı. “Genç bir takımız. İç sahada taraftarımızın verdiği pozitif enerji, oyuncuların maçı bırakmamasını sağladı. Olumsuz tepkiler olsaydı bu geri dönüşleri yapmak çok daha zor olurdu” diye konuştu.

Hücum ve savunmaya takviye planı

Transfer çalışmalarıyla ilgili net mesajlar veren Burhanettin Basatemür, kadronun bazı bölgelerinde güçlendirmeye gideceklerini belirtti. “Hücum hattına mutlaka 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Sol bekimiz ayrıldı, oraya alternatif bir transfer planlıyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Karşıyaka, hem saha içindeki istikrarlı performansı hem de tribün desteğiyle sezonun ikinci yarısına güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve yönetim, yapılacak takviyelerle birlikte şampiyonluk yolunda iddiayı artırmayı amaçlıyor.