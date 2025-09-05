3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, pazar günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Afyonspor’u konuk edecek ve golcü transferi için Batuhan Er’i gündemine aldı.

Karşıyaka’nın Golcü İhtiyacı

Geçen sezondan Ferdi hariç tamamen yenilenen Karşıyaka kadrosunda, Hamza Küçükköylü ile birlikte transfer edilen Ömer Faruk Sezgin’in 8 aylık men cezası, golcü arayışlarını artırdı. Takım, transfer döneminin son haftasında hücum alternatiflerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni Hedef Batuhan Er

Yönetim, teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün raporuyla, kulüp bulamayan veya mutsuz olan futbolculara yöneldi. Son olarak Edirnespor’da forma giyen Batuhan Er, gündeme alındı. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 25 maçta 9 gol kaydetti.

TahkimKararı Bekleniyor

Karşıyaka, hafta başında golcü transferine karar verecek. Ayrıca, Ömer Faruk Sezgin’in Tahkim Kurulu’ndan çıkacak sonucu bekliyor; cezasında indirim olursa oyuncu takımda tutulacak. Transfer dönemi 12 Eylül’de sona erecek.