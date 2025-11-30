TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezon başından bu yana kurduğu iddialı kadroyla namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, ligleri sarsan bahis soruşturmasından etkilenmesine rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor. Türkiye genelinde bini aşkın profesyonel futbolcunun 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları almasıyla sonuçlanan soruşturma, "Kaf-Kaf"ın direkt ilk 11’inde yer alan yedi önemli oyuncusunu kaybetmesine neden oldu. Buna rağmen Karşıyaka, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkarak hız kesmedi ve galibiyet serisini sürdürdü.

Gençler sahne aldı: İlk 11’de dört taze yüz

As oyuncularının cezalı duruma düşmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada Denizli İdmanyurdu karşısında genç yeteneklerine güvenen Karşıyaka, adeta bir gençlik devrimi yaptı. Geçen hafta profesyonel yapılan 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipçi ve maçtan hemen önce profesyonel sözleşmeye imza atan yaşıtı Adem Yeşilyurt, ilk 11’de yer aldı. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan 20 yaşındaki Arda Baran Eren de sahaya ilk 11’de çıkan isimlerden oldu. Sezon başında kadroya katılan 19 yaşındaki Samet de bu maçla birlikte ilk kez 11’de forma giyme şansı buldu.

Tecrübe ve gençliğin uyumu skoru getirdi

Sezonun başından beri takımın gol yükünü çeken Yasin Uzunoğlu’nun hak mahrumiyeti cezası almasıyla hücum hattındaki tek tecrübeli golcü olarak kalan Hamza Küçükköylü, kritik bir sorumluluk üstlendi. Hamza, Karşıyaka formasıyla attığı ilk golle Denizli ekibinin direncini kırarak takımının kilidini açan isim oldu. Hamza’nın golüne asist yapan isim ise, daha önce üç maçta oyuna sonradan giren ve karşılaşmadan bir gün önce profesyonel olan genç yetenek Adem Yeşilyurt oldu.

İlk maçlarında göz doldurdular: Savunma ve hücumda etki

Tunay’ın ceza almasıyla kaleyi devralan genç file bekçisi Sabri Ege Dipçi ve sağ bekte görev yapan Arda Baran Eren, ilk profesyonel lig maçlarında sergiledikleri mükemmel performansla dikkat çekti. Takımın ilk haftalardaki yıldızlarından olup daha sonra yedek kulübesinde bekleyen Onur İnan da ilk 11’e golle dönüş yaparak 2-0’lık galibiyeti garantiledi.