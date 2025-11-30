İzmir Bayraklı’da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak’taki kavga ihbarına giden polis ekibi, darbedilen M.K.’yi ifadesi alınmak üzere ekip aracına aldı. Ancak bu sırada O.D., Y.D. ve F.S. isimli üç kişi, M.K.’yi zorla araçtan indirmeye çalışarak ekiplere müdahale etti.

Saldırganlardan Y.D., polis aracına tekme atarak arka camı kırdı. Şüpheliler, polislerin müdahalesine direndi. Bunun üzerine ekipler biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle üç kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, Y.D.’nin “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma ve Bulundurma” suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.