Son Mühür/ Seçil Ünlü- Narlıdere Belediyesi, Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Belediyenin ev sahipliği yaptığı “Genç Kadınlar Siyasetten Ne Bekliyor” başlıklı panelde, siyasetin ve sivil toplumun genç kadın temsilcileri, kadınların karar alma mekanizmalarındaki yetersiz temsiline dikkat çekerek eşitlik ve somut adım taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Tarihi kazanım ve ilerlemeye vurgu

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yoğun katılımla gerçekleşen panelin açılış konuşmasını CHP Meclis Üyesi Sibel Sessiz Moroğlu yaptı. Moroğlu, kadınlara tanınan bu hakkın ilerlemenin ve eşitliğin kutlandığı bir gün olduğunu belirterek, kazanımları koruma ve geliştirme görevini vurguladı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve bu toprakların güçlü kadınlarının mücadeleleri sonucu buralardayız. Görevimiz bu kazanımları korumak ve geliştirmek ve geleceğe taşımaktır. Kadın olmadan devrim olmaz.”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen, 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ise, Cumhuriyeti bir kadın devrimi olarak nitelendirerek genç isimlerle bir arada olmaktan duyduğu gururu ifade etti ve "Biz yüzde 50 temsil istiyoruz" diyerek eşitlik talebini yineledi.

Yetersiz temsil oranları eleştirildi

Panelde konuşan genç meclis üyeleri, kadınların siyasetteki temsil oranlarının Atatürk’ün vizyonunun gerisinde kaldığını belirtti.

Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Gülten Anıl Deviren, TBMM’de kadın milletvekili oranının %19.9, kadın belediye başkanı oranının %5 civarında seyrettiğini hatırlattı. Deviren, “Ne kadarsak o kadarını istiyoruz. Daha azını istemiyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte varız” sözleriyle siyasi kararlarda eşit temsile olan ihtiyaçlarını dile getirdi.

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Simge Tokgöz, kadınların siyasette nesne değil, özne olması için mücadele ettiklerini vurguladı. Tokgöz, kreşlerin artırılması ve kadın üretici pazarlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, kadınların ekonomik hayata katılımının ve güvende hissetme hakkının siyasetin öncelikleri olması gerektiğini belirtti.

Z kuşağı siyasetten somut çözüm bekliyor

Gazeteci Hale Halime Yıldırım, dijitalleşen medyanın siyasete etkisini ve özellikle Z kuşağının beklentilerini aktardı. Yıldırım, Z kuşağının yalnızca söylem değil, eylem beklediğine dikkat çekerek:

“Z kuşağı sorgulamakla kalmıyor ve isteklerini eyleme dönüştürüyor. Onlar da ‘Siyasette ve hayatın her alanında kadın temsilci, genç temsilci artmalı’ diyor ama bunun somut adıma dönüşmesini bekliyorlar. Gençlerin beklentisi, yaşadıkları sorunları çözüme dönüştürecek adımların atılmasıdır.”

Eşit işe eşit ücret ve güvence talebi

Eğitim İş 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Evren Özdamarlar ise, kadınların iş hayatındaki zorluklarına odaklandı. Özdamarlar, kadınların düşük ücretli ve güvencesiz alanlarda çalışmak zorunda kaldığını belirterek, temel talepleri sıraladı:

Eşit işe eşit ücret.

Kreş sayılarının artırılması.

İşe alım ve terfilerde liyakat.

Özdamarlar, “Örgütlü mücadele güçlü bir dayanaktır” diyerek kadınların hakları için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Balçova Belediyesi CHP Meclis Üyesi Av. Dilara Atasoy da genç kadınların siyasetin yönünü değiştiren en önemli aktörlerden biri haline geldiğini ve daha kapsayıcı politikalar için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.