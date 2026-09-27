Son Mühür/ Beste Temel- Bir ömür çalıştıktan sonra insanca yaşamak artık en lüks hayale dönüştü. Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ülkenin en ağır faturasını ödeyen kesimin sesini duyurdu.

Çınarlı Rekreasyon Alanı’ndaki buluşmada hava gergin, beklentiler yüksekti. Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün’ün de takip ettiği salonda, son dönemde artan ekonomik krizin ve kaybedilen hayatların yarattığı öfke hakimdi.

Ankara’daki vicdan sızdıran trajediyi hatırlatan Başkan Mutlu, gerçeği lafı uzatmadan masaya koydu: Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

“En büyük yükü emekliler taşıyor”

Çocuklar, gençler, kadınlar... Herkes zorlukla boğuşuyor. Fakat tablonun en karanlık yüzü mutfakta ve ceplerde yaşanıyor.

Mutlu, bu gerçeği kürsüden net bir dille paylaştı:

“Ülkemizde pek çok kesim zorluklarla yaşıyor. Ama sanıyorum son dönemde en büyük zorluğu yaşayanlar emekliler. Bizler bunun son derece farkındayız. Onurlu bir yaşamı herkes gibi emekliler de hak ediyor.”

Örgütlü mücadelenin önemine parantez açan Konak Belediye Başkanı, Türkiye genelindeki hak arama yürüyüşlerine omuz verdiğini yineledi. Teşekkürler netti, duruş değişmedi.

Mutluluk kahveleri ve yeni yaşam alanları

Yerel yönetimler bu yangına ne kadar su dökebiliyor? Konak Belediyesi cephesinde tablo, sadece sosyal yardımlarla sınırlı kalmıyor.

Emeklilerin evlerine kapanmasını önlemek adına atılan adımlar dikkat çekici:

Mutluluk Kahveleri: Bütçeyi sarsmayan fiyatlarla sosyalleşme imkanı.

Tarih Turları: Kemeraltı ve Kadifekale rotalarıyla kentin zenginlikleriyle buluşma.

Aktif Yaşam Merkezleri: İleri yaş sağlığı, hobi kursları ve açık alan spor aktiviteleri.

Telefonlar açık, kapılar ardına kadar aralıklı.

Başkanlık koltuğu değişmedi

Genel kurulun sandık mesaisi de tamamlandı. Gerçekleşen seçimler sonucunda Zekeriya Beypınar, delege desteğini arkasına alarak Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Yeni dönem için tebrik mesajlarını ileten yerel yönetim, emekçi haklarının takipçisi kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

