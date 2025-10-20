Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka’yı 101–87 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadelede yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıyı önde tamamlasa da üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamadı.

Ev sahibi Karşıyaka maça hızlı başladı. Alston’un etkili oyunuyla 9–2’lik bir seri yakalayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 34–25 önde bitirdi. Ancak Anadolu Efes, ikinci çeyrekte farkı kapatarak 50–47’lik skorla devre arasına yalnızca üç sayı geride girdi.

Efes ikinci yarıda oyunun kontrolünü aldı

Üçüncü periyotta hücumda ritmini bulan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant ikilisinin performansıyla oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi.

Konuk ekip, Dessert’in pota altındaki sayıları ve Larkin’in üçlüğüyle farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü çeyrek 65–71’lik Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, rahat bir oyunla salondan galibiyetle ayrıldı. Maç 101–87 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Larkin yıldızlaştı, Alston direnmeye çalıştı

Anadolu Efes’te Shane Larkin 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Efes’te ayrıca Lloyd 17, Bryant 15, Dessert 14 sayı üretti.

Karşıyaka’da ise Alston 22, Young 20 sayı kaydetti. Yeşil-kırmızılı ekibin yeni transferi Nemanja Gordic mücadeleyi 5 sayıyla tamamladı.