İzmir’in 113 yıllık köklü kulübü Karşıyaka Spor Kulübü, yıllardır beklediği stadyum projesi için nihayet somut adım aldı. Yıkılan Yalı’daki eski Karşıyaka İlçe Stadı arazisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Bu gelişmeyle birlikte, 10 yıldır bekleyen stat projesi için inşaat sürecinin yeniden başlatılması ve revize edilmiş proje planının kısa sürede ihaleye çıkarılması bekleniyor.

Devlet ve yerel yönetimden işbirliği

Stat sürecinin hızlanması, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yapılan işbirliğiyle mümkün oldu. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyarette bulundu.

Görüşmede, stat arazisinin belediyeye devrine ilişkin resmi yazı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belediyeye iletildi.

Kasapoğlu: “Karşıyaka yeni evine kavuşacak”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kasapoğlu, Karşıyaka’nın artık yeni stadına kavuşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyaka Stadyumu konusunda belediyenin talebine olumlu karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili yazısını da İzmir Belediye Başkanımıza teslim ettik. Bakanlık, stadyuma ilişkin belediyenin talebini onayladı. Karşıyaka Stadyumu’nun yapım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. İzmir’e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir."

Kasapoğlu ayrıca, “Mesele İzmir’in yarınlarıdır. Karşıyaka yeni evine, spor şehri İzmir ise üçüncü büyük stadyumuna kavuşacak” dedi.

"2026'nın başında ihaleye çıkmış oluruz!"

19 ay önce sözünü veren Başkan Tugay, "Belediyenin üstesinden gelemeyeceği bir proje değil, çok mutluyum. Tahminimce 2026 yılının başlarında ihaleyi gerçekleştirmiş oluruz. Stadyumun yeri değişmeyecek. Öncelikle projenin detaylarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Ardından ruhsat başvurusu yapılacak. Bu süreçlerle eş zamanlı olarak ihale hazırlıklarını da yürüteceğiz. Mümkün olan en kısa sürede ihaleye çıkmak istiyoruz, ancak ister istemez birkaç aylık bir hazırlık süresi gerekiyor. Tahminimce 2026 yılının başlarında ihaleyi gerçekleştirmiş oluruz. Stadyumun yeri değişmeyecek; yine sahilde, eski yerinde inşa edilecek." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise, "Hayırlı olsun." diyerek yaşanan gelişmeyi duyurdu.