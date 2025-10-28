Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk beş haftasında beklediği istikrarı yakalayamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanında alınan mağlubiyetle tatsız bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Merkezefendi Basketbol'u yenerek moral bulmuştu. Ancak yeşil-kırmızılılar, ligin en güçlü takımlarıyla art arda karşılaştığı zorlu fikstürde istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi.

Devlere karşı galibiyet hasreti uzadı

Koç Faruk Beşok yönetimindeki Karşıyaka, üçüncü haftadan itibaren ligin ağır toplarıyla kozlarını paylaştı. Öncelikle deplasmanda Fenerbahçe Beko’nun konuğu olan İzmir ekibi, mücadeleden 87-73’lük skorla mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Bu yenilginin ardından, dördüncü haftada evinde bir diğer dev rakip Anadolu Efes’i ağırlayan yeşil-kırmızılılar, bu zorlu karşılaşmadan da 101-87’lik skorla puansız ayrıldı. Son olarak, ligin beşinci haftasında Galatasaray deplasmanında sahne alan Karşıyaka, sahadan bu kez 103-83 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte Karşıyaka Basketbol, ligde üst üste oynadığı üç kritik karşılaşmadan da galibiyet yüzü göremedi ve taraftarının beklediği rekabetçi performansı sergilemekte zorlandı. Ligin bu bölümünde özellikle hücumda etkili olsa da, savunmada büyük açıklar veren yeşil-kırmızılılar, potasında yüksek sayılar görmekten kurtulamadı.

Çıkış bileti için gözler Trabzonspor maçında

Ligde yaşanan bu kötü gidişata artık bir dur demek isteyen ve yeniden üst sıralara tırmanma mücadelesi vermek arzusunda olan Karşıyaka, önündeki maçı bir dönüm noktası olarak görüyor. Yeşil-kırmızılılar, 2 Kasım Pazar günü kendi seyircisi önünde Trabzonspor’u konuk edecek. İzmir ekibi, iç saha avantajını kullanarak bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı ve ligdeki düşüş trendini tersine çevirerek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Teknik ekip, bu maçı kazanarak takımın moralini ve özgüvenini yeniden inşa etmek için yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Ligin uzun maratonunda tekrar iddialı konuma gelmek isteyen Karşıyaka için Trabzonspor maçı, kritik öneme sahip.