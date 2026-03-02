Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, Sarnıç’taki su deposu sorununu yeniden gündeme getirdi. Depodan gözle görülür şekilde su kaçışı olduğunu belirten Aslan, su kaybının önlenmesi gerektiğini ifade etti. Sarnıç’taki altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşadığını dile getiren Aslan, tedarikçi firmanın vatandaşa yönelik “şu kadarını siz yapacaksınız” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Pazarcı esnafı çözüm bekliyor

Aşırı yağışlar nedeniyle pazaryeri esnafının zarar gördüğünü söyleyen Aslan, esnafın tezgahlarının üzerini kapatmak istediğini ancak zabıta ekiplerinin “yasak” diyerek müdahale ettiğini belirtti. Pazaryerlerinin üstünün kapatılması gerektiğini ifade etti.

Işık'tan Aslan'a yanıt

Belediye Başkanı Ünal Işık ise 1018 Sokak’taki asfalt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, İstiklal Caddesi’nde ilk kat asfaltın bittiğini söyledi. Menderes Caddesi’nde eski asfaltın kazınması sırasında bazı aksaklıklar yaşanmış olabileceğini belirten Işık, İZSU Genel Başkanı'nın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sürece ilişkin bir yıl süre verdiğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Aktepe-Emrez bölgesindeki pazaryerinin üstünün mutlaka kapatılacağını kaydetti.

SEYDAŞ’a ayni sermaye tartışması

Komisyonlardan gelen raporlar kapsamında, Yeşil Mahallesi’nde kamuya terkli alanın işletme hakkının 10 yıl süreyle belediyeye ait SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Fatih Mahallesi’ndeki kamuya terkli alanın aynı şekilde SEYDAŞ’a devrine ilişkin raporda söz alan Hüseyin Aslan, alanın otopark olarak göründüğünü belirterek işlemin uygunluğuna dair tereddütlerini dile getirdi.

AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ise söz konusu alanların kamu kullanımına ait olduğunu belirterek, bu alanların bir tüzel kişiliğe ayni sermaye olarak devredilmesinin dava konusu olabileceğini ifade etti. Atmaca ayrıca bilgisayar programına ilişkin yapılan sözleşme için meclisten yetki alınması gerektiğini söyledi.

İlgili rapor, CHP’li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Gazikent Mahallesi’nde belediyeye ait taşınmazın işletme hakkının 10 yıl süreyle SEYDAŞ’a ayni sermaye olarak devredilmesine ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporu da CHP’li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.