Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’i koruma ve yaşatma kararlılığını vurguladı. Ata, “Esnaf ve sanatkarlarımız dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin teminatıdır” dedi.

“Cumhuriyet, milletimizin en değerli ortak mirasıdır”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet’in Türk milletinin en değerli ortak değeri olduğunu belirten Ata, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, bağımsızlığa ve özgürlüğe inanan atalarımızdan bize kalan en yüce emanettir. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim etmek milletimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet, kardeşçe yaşayacağımızın ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğimizin teminatıdır.”

“Esnaf ve sanatkarlar toplumsal dayanışmanın güvencesidir”

Esnaf ve sanatkarların tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumun birlik ve beraberliğinde önemli rol üstlendiğini dile getiren Ata, açıklamasında şunları kaydetti: “İzmir esnaf teşkilatımızın her ferdi, Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlar. Esnaf ve sanatkarlarımız yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da önemli görevler üstlenmektedir. Halkın büyük bölümünü oluşturan esnafımız, milli değerlerimize sahip çıkmaya devam edecektir.”

Ata, güçlü Türkiye idealine katkı için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, “Cumhuriyet’i hassasiyet ve özenle koruyacak, ekonomik anlamda güçlü bir Türkiye için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

“Atatürk ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz”

Mesajını duygusal bir ifadeyle tamamlayan Yalçın Ata, “Bu anlamlı günü İzmirli esnaf ve sanatkarlarımız adına gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.