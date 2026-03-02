İzmir Körfezi ile ilgili tartışmalar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Körfez konusuyla ilgili olarak yeni bir gelişmeyi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tugay, "İzmir'in göz bebeği olan körfezimiz geçtiğimiz Kasım ayından bu yana altıncı kez bugün bir kez daha kirletildi." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın paylaşımı şu şekilde:

"İzmir'in göz bebeği olan körfezimiz geçtiğimiz Kasım ayından bu yana altıncı kez bugün bir kez daha kirletildi.

Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, körfeze atık bırakan kuruluşları denetleme yetkisi için başvuruda bulunduk. Fakat maalesef yaptığımız müracaat 27.12.2024 tarihinde reddedildi; denetimin Bakanlık'ta olduğu tebliğ edildi. Yeni kuracağımız körfez izleme sistemi çalışmaya başlayınca yetki başvurumuzu bir kez daha yapacağız.

Bakanlığa ve tüm yetkililerimize sesleniyoruz; yetki sahibi olarak körfezimizin daha fazla kirletilmesine izin vermeyin. Körfezimizin temiz kalması için caydırıcı cezalar artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu tedbirler uygulanana kadar durumun takipçisi olacak ve konuyu her detayıyla İzmirlilerle paylaşmaya devam edeceğiz."