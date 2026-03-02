Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi’nin mart ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda iki mahallede bulunan taşınmazların ‘Ticaret Alanı’ olarak belirlenmesi gündeme geldi. Başkan Yıldız’dan konuyla ilgili ‘SGK borcu’ açıklaması dikkatleri çekerken; muhalefetin ‘altyapı’ çalışmaları hakkında da net yanıt geldi, “Kimseye eyvallahım yok” dedi.

İki mahalleye ‘Ticaret Alanı’

Çiğli Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenen tapunun Balatçık Mahallesi 22148 ada 1 parseli ve Büyük Çiğli Mahallesi 6146 parselinde kayıtlı taşınmazların ‘Ticaret Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği meclis gündemine geldi. Önerge, görüşülmek üzere komisyonlara sevk edilirken; AK Parti grubundan konuyla ilgili açıklama talebi geldi.

AK Parti’nin talebi karşısında Başkan Yıldız, “Büyükşehir’de 14 tane plan değişikliği yapıldı. Biz de Çiğli Belediyesi olarak borçlarımızın bitmesi için böyle bir plan yaptık” diye konuştu.

SGK borçları için ‘anlaşma’ çağrısı

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi Şükrü Erol, SGK anlaşması konusunu gündeme getirdi. Erol, “SGK ile yapılması planlanan bu anlaşma Çiğli’nin menfaatine hizmet edecektir. Burada kazanan herhangi bir parti değil Çiğli olacaktır. Gelin birlik ve beraberlik içinde güçlü bir irade koyalım. Gerekirse SGK İl Müdürlüğü’ne olmazsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na birlikte gidelim” dedi.

Altyapı eleştirisi geldi

AK Partili meclis üyesi Kadir Önler de söz alarak ilçede yaşanan bazı altyapı sorunlarına dikkati çekti. Önler, “Büyükşehir’in makam şoförünün maaşını bizden alınmasına yönelik bir soru önergesi verdik. Bununla ilgili bir açıklama istiyoruz. Bazı hizmetler Büyükşehir’de. Büyükşehir'in Çiğli'ye cezası bitti mi? Çiğli’de Büyükşehir’in yaptığı bir tane hizmet yok. Bir sevgiyolu var, hep birlikte gezelim. Çukurlar oluşmuş, kanalizasyonlarımız, yollarımız kötü. Büyükşehir meclisinde Çiğli’nin alması gereken hizmetleri dile getirirseniz çok sevinirim” mesajı verdi.

“Aramızda hiçbir sorun yok”

Önler’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Yıldız da “11 kilometrelik Ahmetefedi’ye yakın kısmı bitti. Üniversiteye doğru ilerliyor, toplamda 14 kilometre yapılacak. Biliyorsunuz, ciddi bir yağış oldu. Şu anda halihazırda Dereiçi Caddesi ve Köyiçi Mahallesi’nde asfaltın birinci tabakası bitti, biz durdurduk. Bizim bu mahallelerimiz çok eski olduğu için branşman hatlarımız yüzeye çok yakın. İZSU o çalışmaları bittirdikten sonra ikinci tabaka asfaltlarımız atılacak. Kipa köprüsünde müteahhit yer teslimini yaptı başladı. Orada boşta duran bir alan var, Karayolları’nı ziyaret edip oranın yeşillendirilmesini isteyeceğiz. Çiğli ile Büyükşehir Belediyesi arasında hiçbir sorun yok. Hiç kimseye eyvallahım yok, herkes de benim tavrımı iyi bilir” diye konuştu.