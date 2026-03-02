Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Ramazan ayı nedeniyle erken saate alınan mecliste AK Parti grubunun belediye bürokratlarına yönelik eleştirileri öne çıktı.



Bürokratlara talimat...



AK Parti Meclis Üyesi Okan Bildirici, Meclis'te verdikleri önergelere zamanında yanıt vermeyen bürokratlara sitem ederek, bilmediğim şeye nasıl oy vereceğiz. Bu meclis mi önemsenmiyor. Biz mi garip gureba insanlarız' diye sitem etti.

Bürokratlarına talimat veren Başkan Türkmen, ''Mecliste verilen önergelerin bir dahaki meclise 15 gün içerisinde arkadaşlara cevabının verilmesini istiyorum'' dedi.



Kütüphaneler kapatıldı mı?



AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Çıtak, Rıdvan Karakayalı zamanında yapılan kütüphaneyi ziyaret ettiklerinde kapalı olduğunu gördüklerini belirterek,

''Kütüphanelere neden sahip çıkılmıyor. Buraları açmak için merkezden anahtar mı getirmek gerekiyor?'' diye sordu.

''Rıdvan başkanım yapmış teşekkür ediyorum'' diyen Türkmen, kütüphaneyi kapatmadık, öyle bir tasarrufumuz da hiç olmadı diye cevap verdi.



O olayın takipçisi olacağım...



CHP'li Meclis üyesi Ahmet Cemil Balyeli, .

''Çambel mahallemiz sınırları içinde yer alan orman alanı orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Gerekçe belirtilmedi. Bu kararla 146 bin metrekare alanı kaybetmiş oluyoruz. Bu konunun takipçisi olacağım'' hatırlatmasında bulundu.

AK Partili Meclis üyesi Recep Tayyip Taslak ise,

''Şehitler Parkı'nın atıl vaziyette durması bizi üzmüştür. Anladığım oraya bir çalışma yapılmayacak. Bir adım atılmasını rica ediyorum'' diye seslendi.



Başkan Türkmen, ''Orasını biz kiraya vermişiz, kiraları da muazzam ödüyormuş. Arkadaşlar onunla ilgili gerekli işlemleri yapmışlar. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. uyardığın için teşekkür ediyorum'' diyerek Taslak'a cevap verdi.



Belediyenin borcu ne kadar?



Recep Tayyip Taslak, Kemalpaşa Belediyesi'nin borcuyla ilgili soru önergelerine bürokratlardan cevap geldiğine işaret ederek,

''Kemalpaşa Belediyesi'nin borcuyla ilgili bilgiler geldi. Başkan Yardımcımız 70 milyon TL demişti ama borç 140 milyon TL. Borcumuz bir ayda mı arttı?'' diye sordu.

Cevabın özensizliğine dikkat çeken Taslak, bu belgeyi bu şekilde gönderenin görevinden istifa etmesi gerekir diye konuştu.



Kembel'in borcu 143 milyon lira...



AK Parti Meclis üyesi Halil Şenol Hamarat,

''Kembel'in borcu 143 milyon lira borcu var. Yaklaşık 43 milyon lira gecikme zammı var. Yaklaşık 183 milyon lira civarında da SGK borcu var. Çok az çalışan işçimiz olduğu için belediyeye ait SGK borcumuz yok. 107 milyon 859 bin lira da 31 Aralık tarihi itibarıyla belediye olarak piyasaya borcumuz var'' bilgisini paylaştı.



Belgeyi okumak için ışığa tuttuk...



Okan Bildirici, ''Bize verilen belgedeki hiçbir şey okunmuyor'' hatırlatmasında bulunarak ''Bütokrat arkadaşı çağırın bir okusun, ne olduğunu anlayalım. Biz okuyabilmek için ışığa tuttuk ama yine de okuyamadık'' sözleriyle sitem etti.



Mecliste İmamoğlu gerginliği...



CHP Meclis üyesi Selçuk Karakülçe'nin Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının birinci yılının yaklaştığına işaret ederek tutuklu yargılanmasına yönelik sitemi AK Parti grubunun tepkisiyle karşılaştı.

Recep Tayyip Taslak,

''Ben Selçuk Beye şunu öneriyorum. Ortada yargı süreci var. Biz mi şikayet ettik? Bize değil İstanbul'daki beydendinin itirafta buluna yankın arkadaşlarına söyleyin. Burada algı yapmanın gereği yok'' uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili tartışmanın uzamaması gerektiğine işaret eden Başkan Türkmen, AK Parti 2002'de iktidara geldi ve tutuklu yargılama olmaması için çok ciddi hamleler yaptı hatırlatmasında bulunarak,

''Hepimiz yargılanabiliriz, hepimiz hesabını vermek zorundayız. Ama bu tutukluluk olmadan olmalı diye düşünüyorum'' diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi Mart ayı ikinci meclis toplantısı Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.