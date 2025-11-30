Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi'nin Social Business Global ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği SivilFest: Sosyal Etki ve Gönüllülük Festivali, 5-6-7 Aralık tarihlerinde Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde düzenleniyor. Üç gün sürecek bu özel etkinlik, sivil toplum kuruluşlarına (STK) ücretsiz eğitim ve oturumlara katılma imkânı sunarken, ücretsiz stant açmak isteyen kurumlar için son başvuru tarihi 2 Aralık Salı olarak belirlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Toplumsal etki alanımızı genişletmek adına, tüm sivil toplum kuruluşlarını SivilFest'te stant kurmaya ve bu güçlü dayanışma ruhunun bir parçası olmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Gönüllülük ve sosyal etki platformu kuruluyor

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde organize edilen festival, sivil toplum profesyonellerini, gençleri, gönüllüleri ve sosyal etki yaratma misyonu taşıyan aktörleri bir araya getirerek güçlü bir işbirliği ve etkileşim ortamı oluşturmayı hedefliyor. SivilFest, katılımcılara proje yazım teknikleri, sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, gönüllü kadrosu yönetimi, dijital araçların STK'larda kullanımı, bağış toplama stratejileri ve kurumsal sürdürülebilirlik gibi hayati konularda kapsamlı eğitimler ve bilgilendirici oturumlar sunacak. Program içeriğinde; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, uzman eğitmenler ve alanında yetkin sivil toplum profesyonelleri konuşmacı olarak yer alacak. Festival, İzmir'deki gençlik grupları, üniversite toplulukları ve gönüllü vatandaşların da katılımına açık olacak; tüm katılımcılar üç gün boyunca hem eğitimlere hem de STK tanıtım stantlarına ücretsiz erişim sağlayabilecek.

STK'lar için ücretsiz görünürlük alanı ve destekler

Festival organizasyonu, sivil toplum kuruluşlarının kendilerini ve çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmaları amacıyla ücretsiz stant alanları tahsis ediyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen STK'ların, son tarih olan 2 Aralık Salı gününe kadar başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru formuna kısaltılmış link üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. SivilFest; Google, hangeI, Canva, Microsoft, AbilityPool ve Help Steps gibi teknoloji ve sosyal fayda üreten önemli kurumların sağladığı hibe ve desteklerle gerçekleştiriliyor. Festivalin ikinci gün programı, Canva Nonprofit, Google Nonprofit ve Help Steps eğitimlerinin yanı sıra bağış toplama mekanizmaları ve proje geliştirme konularına odaklanan yoğun ve nitelikli içeriklerle katılımcıları bekliyor.

Başkan Ünsal'dan STK’lara işbirliği çağrısı: "Geleceği birlikte büyüteceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Karşıyaka olarak, sivil toplumun ürettiği projeleri, yarattığı değeri ve toplumsal faydayı en üst düzeyde değerlendiriyoruz. SivilFest'i, STK'ların hem görünürlüğünü artıracağı hem de paydaşlarla bir araya gelip yeni iş birlikleri kurabileceği sağlam bir platform olarak tasarladık. Programı; dijitalleşme, eğitimler ve gönüllü yönetimi gibi konularla zenginleştirirken, STK'ların faaliyetlerini sergilemeleri için ücretsiz tanıtım stantları imkânı sunuyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, projelerinin hikâyelerini ve topluma kattıkları değeri paylaşmak üzere festivale katılmaya davet ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak sosyal faydayı artıran her girişimin yanında olmaya, STK'ların gereksinim duyduğu desteği sürekli kılmaya devam edeceğiz. İyilik üreten bir geleceği hep birlikte büyüteceğiz," ifadelerini kullandı.