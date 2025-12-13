Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, doğaya saygılı kent anlayışını güçlendirmek ve ilçedeki yeşil alanları artırmak amacıyla sezonun ilk fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdi.

Maliye Okulu Mezunları tarafından bağışlanan 90 adet aşılı zeytin fidanı, İnönü Mahallesi’nde belirlenen ağaçlandırma alanında toprakla buluşturuldu.

Zeytin fidanları İnönü Mahallesi’nde can buldu

İnönü Mahallesi 6718 Sokak’ta yer alan ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte, Karşıyaka’nın yeşil dokusunu güçlendirecek zeytin fidanları dikildi.

Bölgenin iklimine ve doğasına uygun olan aşılı zeytin fidanlarıyla alanın uzun vadede kalıcı bir yeşil kuşağa dönüşmesi hedefleniyor.

Ağaçlandırma alanına sosyal donatılar kazandırıldı

Fidan dikiminin yanı sıra alanın sosyal kullanım kapasitesi de artırıldı. Maliye Okulu Mezunları tarafından bağışlanan 2 adet piknik masası, 4 adet bank ve 4 adet çöp kovası ağaçlandırma alanına yerleştirildi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte alan, yalnızca yeşil dokusuyla değil, dinlenme ve sosyal kullanım imkânlarıyla da Karşıyakalılara nefes aldıracak bir yaşam alanı haline getirildi.

Başkan Yıldız Ünsal fidanlara can suyu verdi

Fidan dikim etkinliğine katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, zeytin fidanlarına can suyu vererek çalışmalara destek oldu.

Etkinlik, belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin çevre odaklı projelerdeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

“Zeytin, bu toprakların bereketini ve sürekliliğini simgeler”

Etkinlikte konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, doğaya sahip çıkan projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’da yeşil dokuyu güçlendirmek ve doğaya sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Zeytin ağacı bu toprakların bereketini, sürekliliğini ve dayanıklılığını simgeler. Yeşil seferberliğimize katkı sunan Maliye Okulu Mezunları’na yürekten teşekkür ediyorum.”

“Dayanışmacı ve çevreye duyarlı Karşıyaka’yı büyüteceğiz”

Başkan Ünsal, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin artarak devam edeceğini belirterek, “Karşıyaka’nın dayanışmacı ve paylaşımcı ruhunu en güzel örneklerle yansıtmaya devam edeceğiz.

Bu tür iş birliklerini çoğaltacak, yeşil alanlarımızı büyütecek ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Dernekten teşekkür plaketi

Maliye Okulu Mezunları Derneği Başkanı Fatma Ayhan da etkinlik sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayhan, çevre ve yeşil alan odaklı çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.