Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, kentin kültürel mirasını görünür kılmak ve geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası projesinde yeni bir katılım adımı atarak vatandaşların görüşlerini toplamaya başladı. Proje kapsamında bilgilendirme panoları ve dijital anket süreci eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’nın kültürel mirasını birlikte geleceğe taşıyor, ortak akılla oluşturacağımız kültür rotasıyla değerlerimizi daha görünür ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Kent kimliğini güçlendirmek için katılım esaslı çalışma

Kent kimliğini güçlendirmeyi amaçlayan çalışma, ‘Gelecekte nasıl bir Karşıyaka görmek istersin?’ çağrısıyla başladı. Vatandaşlar hem sahada kurulacak panolar üzerinden hem de dijital ortamda görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı bulacak. Toplanan veriler, kültürel rota ve Karşıyaka Tanıtım Stratejisi’nin şekillendirilmesinde kullanılacak.

İki noktada fikir panoları, çevrim içi katılım imkânı

İzmir Kalkınma Ajansı destekli ve Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Karşıyaka İZBAN İstasyonu ve Bostanlı Balıkçı Parkında bilgilendirme panoları kurulacak.

Panolar:

Salı–Çarşamba: Karşıyaka İZBAN İstasyonu

Perşembe–Cuma: Bostanlı Balıkçı Parkı

Bu alanlarda vatandaşlar proje hakkında bilgi alabilecek, rota önerilerini ve görüşlerini paylaşabilecek. Panolardaki QR kod üzerinden dijital ankete erişim sağlanabilecek. Anket ayrıca çevrim içi erişime de açık olacak.

Başkan Ünsal: “Kültürel mirasımız geleceğe ilham verecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’nın kültürel mirası, geçmişimizin olduğu kadar geleceğimizin de en kıymetli değeridir. Bu nedenle rotamızı; akademik çalışmalar, uzman görüşleri ve kentlilerimizin katkılarıyla birlikte oluşturuyoruz. Karşıyaka’nın hikâyesini en iyi anlatanlar bu kentin sokaklarında büyüyen, bu kente gönül veren hemşehrilerimizdir. Toplayacağımız görüşler tanıtım stratejimizi zenginleştirecek ve Karşıyaka’yı kültür turizmi açısından daha etkili bir marka şehir haline getirecektir. Hep birlikte geleceğe ilham veren bir Karşıyaka inşa edeceğiz.”