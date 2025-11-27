Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, iklim değişikliği ve azalan su kaynaklarına karşı çevre dostu bir adım attı. İlçe genelindeki ana arter ve bulvar refüjlerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, yoğun sulama gerektiren bitkiler kaldırıldı; yerlerine kuraklığa dayanıklı, az su tüketen türler dikildi. Uygulama ile hem su tasarrufu sağlanması hem de kentin yeşil alanlarının iklim şartlarına uyumlu hale getirilmesi amaçlandı.

Başkan Duman sahada inceleme yaptı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kurakçıl peyzaj kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Efeler Mahallesi’ndeki Yörük Ali Efe Parkı’nı ziyaret eden Duman, ardından Kamer Genç Parkı, Doğuş Caddesi’ndeki Atatürk Rölyefi alanı, Yenigün Mahallesi refüjleri, Dokuz Çeşmeler’deki Cumhur Asparuk Meydanı su değirmeni ve Yaylacık Mahallesi’ndeki çocuk parkındaki düzenlemeleri değerlendirdi.

“Suya duyarlı belediyecilik anlayışı”

Küresel iklim krizinin yerel yönetimleri yeni önlemler almaya mecbur bıraktığını belirten Başkan Görkem Duman, yeşil alanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Refüjlerde başlatılan kurakçıl peyzaj uygulamasının, suyun değerini esas alan çevre politikalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Duman, park ve refüjlerin kentin nefes alma noktaları olarak ele alındığını ifade etti.

Akdeniz iklimine uygun bitkiler tercih edildi

Çalışmalar kapsamında refüj ve yeşil alanlarda Akdeniz iklimine uyumlu, yüksek sıcaklığa ve kuraklığa dirençli bitki türleri kullanıldı. Biberiye, zakkum, ılgın, ateş dikeni ve çeşitli yer örtücü sukulentler öne çıkan türler arasında yer aldı. Uzun ömürlü ve az bakım gerektiren bu bitkiler, estetik görünümleriyle de dikkat çekti. Ayrıca dolomit taş ve cüruf kullanımıyla yeşil alanlarda görsel zenginlik sağlandı.

Buca Belediyesi, uygulamayla birlikte sürdürülebilir çevre anlayışını güçlendirmeyi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefledi.