Son Mühür/ Beste Temel- Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı "sıcaklıklar düşecek" uyarıları bugün meyvesini verdi. İzmir genelinde sağanak yağış ve soğuk hava etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinden beklenen müjdeli haber geldi. 26 Şubat sabahının erken saatlerinde Tire ilçesinde başlayan kar yağışı, İzmirli vatandaşlara büyük bir sürpriz yaşattı.

Meteorolojik uyarılar yapılmıştı

Hafta başından bu yana hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği yönündeki tahminler gerçekleşti. Tire ilçesinde sabah saatlerinde termometrelerin hızla düşmesiyle birlikte yağmur yerini beyaz tanelere bıraktı. Yıllardır İzmir merkezinde kara hasret kalan vatandaşlar, Tire’den gelen kar haberlerini sosyal medyada ilgiyle takip etmeye başladı.

Dallık Köyü beyaza teslim: Lapa Lapa kar yağışı

Kar yağışının en etkili olduğu yerlerin başında Tire’nin yüksek kesimleri geliyor. Özellikle Dallık Köyü mevkisinden gelen görüntüler, kışın tüm görkemini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden lapa lapa kar yağışı, ağaçları ve yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Köy sakinleri güne bembeyaz bir manzarayla uyanırken, karın tadını çıkarmak isteyen çevre sakinleri yüksek bölgelere ilgi göstermeye başladı.

Trafik ve güvenlik İçin "Dikkat" uyarısı

Tire’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Dallık Köyü ve çevresindeki yollarda zemin kayganlaşırken, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuzda olduğu bildirildi. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde daha da düşmesi beklendiğinden, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.