Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görevli 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve bunların 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasıyla patlak veren büyük skandal, resmi sevk kararlarıyla yeni bir boyut kazandı. TFF Hukuk Müşavirliği, adı geçen 152 hakemi, derhal geçerli olmak üzere tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu gelişme, son yıllarda aleyhine verilen tartışmalı hakem kararlarıyla mağduriyet yaşadığını düşünen köklü kulüp Karşıyaka'yı bir kez daha ayağa kaldırdı.

Karşıyaka'nın öfkesi altay derbisiyle zirvede

3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, özellikle son dönemde karşılaştığı haksızlıklar nedeniyle bu listeye büyük tepki gösterdi. Tepkilerin odağında, sadece iki gün önce, 26 Ekim Pazar akşamı Altay ile oynanan İzmir derbisinin son dakikalarındaki penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında görev alan yardımcı hakemlerden Erdoğan Sertan Akman yer aldı.

PFDK tarafından yapılan resmi sevk açıklamasında, “Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman'ın futbol müsabakalarına ilişkin ‘bahis oynaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Karşıyaka taraftarları, Altay maçındaki tartışmalı pozisyonlar önünde bulunan bir ismin de bahis skandalına karışmasına büyük öfke kustu.

Tartışmalı Play-Off hakemi de listede

Yeşil-kırmızılı camianın tepkisini artıran bir diğer isim ise, Karşıyaka’nın geçen sezon (19 Mayıs'ta) Play-Off grup finali rövanş maçında Muşspor'a 2-1 yenilerek elendiği kritik karşılaşmayı yöneten Mehmet Ali Özer oldu. O maçta verdiği tartışmalı kararlar nedeniyle büyük eleştiri toplayan Hakem Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Sosyal medya platformlarında binlerce Karşıyakalı taraftar, kulüplerinin mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla bu hakemlerin görev aldığı tartışmalı maçların görüntülerini paylaşarak isyanlarını dile getirdi. Kamuoyu, bu hakemlerin bizzat kendi yönettikleri müsabakalara bahis yapıp yapmadıklarının TFF soruşturması sonucunda netleşmesini büyük bir merakla bekliyor.