Son Mühür- İzmir’de organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Başsavcılık açıklamasına göre operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Suç örgütü deşifre edildi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İzmir’in Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı iddia edilen suç örgütü deşifre edildi. Örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüpheliler de operasyon kapsamına alındı.

24 adrese eş zamanlı baskın

İzmir merkezli olarak farklı şehir ve ilçelerde belirlenen toplam 24 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kamu düzeninin korunması ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurguladı.