Basketbol Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Karşıyaka, kötü gidişatına çare bulamıyor. Yeşil-kırmızılılar, yeni başantrenör Candost Volkan yönetimindeki ilk maçında, evinde kritik rakiplerinden Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak üst üste altıncı yenilgisini aldı. Ligde sekiz maçta sadece bir galibiyetle düşme hattında kalan "Kaf-Kaf"ta taraftarın tepkisi büyürken, Kulüp Başkanı Aygün Cicibaş ise sert bir açıklamayla eleştirilere yanıt verdi.

Taraftardan yabancı transferlere ve yönetime büyük tepki

Geçen sezon sponsor krizi yaşandığı dönemde dahi sahada mücadele kimliğinden ödün vermeyen Karşıyaka'nın, bu sezon toplam 9 yabancı transferiyle kurulan kadroya rağmen alınan sonuçlar taraftarı çileden çıkardı. Yeşil-kırmızılı camia, sosyal medyada özellikle fayda sağlamayan yabancı oyuncu tercihleri ile birlikte Serkan Menteşe ve Murat Meriç Kuntker gibi yerli takviyeler, aynı zamanda antrenör tercihi gibi kararlar nedeniyle Genel Menajer Nihat Mala ve Başkan Aygün Cicibaş'ı sert bir dille eleştirdi.

Başkan Cicibaş: "Bu borçları biz yapmadık, biz ödüyoruz"

Geçen hafta içinde Faruk Beşok'la yolları ayırarak Candost Volkan'ı göreve getiren, ayrıca Miko Moore'u 200 bin Dolar bonservisle satıp Sokolowski'yi transfer eden Karşıyaka'da, Başkan Aygün Cicibaş, kulübü savunarak kötü gidişata yakında son vereceklerini söyledi. Yönetimin mevcut mali zorluklarla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Cicibaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu takımı biz kurduk; üstelik sponsorsuz ödeme yapabileceğimiz bir bütçeyle. Sadece parkeye çıkabilmek adına FIBA'ya 1 milyon 846 bin Dolar gibi devasa bir ödeme yaptık. Bu borç yükünü biz yaratmadık ama sorumluluğu biz alıp ödüyoruz. Hem geçmişin borçlarını kapatmaya çalışmak hem de yeni bir takım kurmak kolay bir süreç değildir. 'Yaşar Grubu versin, biz yönetelim' gibi bir yaklaşımımız olmadı; yapmak isteyen herkese kapımız da her zaman açıktır."

"Gerekli takviyelerle kimliğimizi yeniden kazanacağız"

Eksiklerin farkında olduklarını belirten Başkan Cicibaş, camiaya umut mesajı verdi: "Önümüzde 22 maçlık uzun bir maraton var. Gerekli takviyeleri yaparak Karşıyaka basketbolunu yeniden mücadeleci ve direnen kimliğine kavuşturacağız. Başantrenörümüz Candost Volkan'a ve Genel Menajerimiz Nihat Mala'ya güvenimiz tamdır. Bu yapıyı biz kurduk, yine biz düzelteceğiz."

Yeni Başantrenör Candost Volkan ise kısa bir açıklama yaparak, yoğun çalışmayla sadece teknik anlamda değil, aynı zamanda mental açıdan da güçlenerek bu zor dönemi atlatacaklarını dile getirdi.