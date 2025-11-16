Süper Lig'de istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, aralık ve ocak aylarında yaşanabilecek ciddi bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Sarı-kırmızılı ekibin bünyesinde bulunan beş Afrikalı oyuncunun, 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) katılma ihtimali bulunuyor. Bu oyuncuların milli takımlarına gitmesi durumunda, Göztepe ilk yarının son kritik maçlarında ve devre arası kampının önemli bir bölümünde eksik kalma riski taşıyor.

Beş oyuncu kupada rakip olabilir

Göztepe'nin kadrosunda bulunan ve AFCON'da yer alması beklenen oyuncular ve temsil ettikleri ülkeler şöyle:

Olaitan (Benin)

Dennis (Nijerya)

Bokele (Kamerun)

Miroshi (Tanzanya)

Cherni (Tunus)

Bu milli takımların tamamı organizasyonda mücadele edecek. Özellikle Nijerya, Tunus ve Tanzanya'nın C Grubu'nda yer alması nedeniyle, Göztepe'nin üç oyuncusunun turnuvada birbirine rakip olma olasılığı bulunuyor. Süper Lig'de devre arası tatilinin de AFCON tarihleriyle (21 Aralık - 18 Ocak) çakışması, bu oyuncuların Göztepe'nin hazırlık dönemini büyük ölçüde kaçırması anlamına geliyor.

Godoi ve Furkan sevinci: Savunma hattı güçleniyor

AFCON endişesine karşın, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle lige verilen milli arada sevindirici haberler aldı. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan iki önemli savunma oyuncusu Alan Godoi ve Furkan Bayır, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanlara dahil oldu.

Alan Godoi: Sezon başında transfer edilen Brezilyalı stoper, 5 Ekim'deki Başakşehir maçından sonra yedi maçta forma giyememişti.

Furkan Bayır: Yedi maçta görev yapan Furkan, 26 Ekim'deki Galatasaray deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından takıma döndü.

İki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması, Göztepe'nin savunma hattına önemli bir derinlik ve güç katması bekleniyor.

Bahis soruşturması cezaları belli oldu

Öte yandan, geçtiğimiz dönemde ligleri sarsan bahis soruşturmasına isimleri karışan Göztepeli futbolcular İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız hakkındaki kararlar kesinleşti. Her iki oyuncunun da son üç yılda herhangi bir bahis eyleminde bulunmadığı tespit edildiğinden, en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı öğrenildi.