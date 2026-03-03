Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en değerli simgesi olan İzmir Körfezi’ni eski sağlığına kavuşturmak amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dip tarama seferberliğini yürütüyor. 2024 yılının Aralık ayında düğmesine basılan bu devasa operasyon kapsamında, deniz tabanında biriken ve ekosistemi tehdit eden balçık tabakası aralıksız bir çalışmayla temizleniyor. Modern mühendislik yöntemlerinin kullanıldığı bu stratejik hamle, sadece yüzeysel bir temizlik değil, Körfez'in su sirkülasyonunu engelleyen kronik kirlilik sorununa karşı gerçekleştirilen radikal bir rehabilitasyon süreci olarak dikkat çekiyor.

Deniz tabanından devasa kütle: 50 bin kamyonluk Balçık çıkarıldı

Operasyonun büyüklüğünü ortaya koyan veriler, müdahalenin ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor. Çalışmaların başladığı günden bu yana deniz dibinden yaklaşık 1 milyon ton çamur tahliye edildi. Bu devasa miktar, yaklaşık 50 bin hafriyat kamyonunun kapasitesine eş değer bir kütleyi ifade ediyor. Somut bir kıyaslama yapıldığında; bu kamyonlar tampon tampona dizildiğinde İzmir’den Ankara’yı dahi aşan 800 kilometrelik bir konvoy oluşturabiliyor. Diğer bir deyişle, şu ana kadar Körfez’den çıkarılan atık miktarıyla tam 400 olimpik yüzme havuzunu doldurmak mümkün hale geliyor.

4 Milyon tonluk ekolojik müdahale

İZSU Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede hedef, deniz tabanından toplamda 4 milyon tonluk birikintiyi uzaklaştırmak. Özellikle su derinliğinin bazı noktalarda kritik seviye olan 20 santimetreye kadar düştüğü Bostanlı açıkları ve Çiğli bölgesinin kuzey aksında yoğunlaşan çalışmalar, deniz tabanını eksi 4 metre derinliğe ulaştırmayı amaçlıyor. İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Güzin Özbaş, Körfez’deki suyun güneyden girip kuzeyden çıkış yapması gerektiğini, ancak kuzeydeki sığlaşmanın bu doğal döngüyü kilitlediğini vurguluyor. Yapılan tarama işlemleriyle bu tıkanıklık giderilerek denizin nefes alması sağlanıyor.

Çok boyutlu iyileştirme ve gelecek vizyonu

Körfez’in temizliği sadece tarama faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Türkiye’nin en büyük atık su arıtma kapasitesine sahip Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde dördüncü fazın devreye alınması, bu çevre seferberliğinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bir yandan dip çamuru temizlenirken, diğer yandan şehre dökülen derelerin rutin temizliği ve yağmur suyu ayrıştırma hatlarının inşasıyla kirliliğin kaynağında kesilmesi hedefleniyor. Yetkililer, toplamda 200 bin kamyonluk bir tahliyeye ulaşıldığında, İzmir Körfezi'nin su kalitesinde ve biyolojik çeşitliliğinde kalıcı bir iyileşmenin gözlemleneceğini belirtiyor.

