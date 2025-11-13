Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Kasım Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanlarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.

13 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Çanakkale – 18°C

Parçalı bulutlu

İstanbul – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Kırklareli – 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 13°C

Parçalı bulutlu

Denizli – 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir – 21°C

Parçalı bulutlu

Manisa – 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya – 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Hatay – 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Isparta – 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 14°C

Parçalı bulutlu

Çankırı – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir – 13°C

Parçalı bulutlu

Kayseri – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

BATI KARADENİZ

Bolu – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Rize – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Trabzon – 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Kars – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Malatya – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Van – 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Mardin – 20°C

Parçalı bulutlu

Siirt – 22°C

Parçalı bulutlu