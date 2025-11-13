Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Kasım Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Karla karışık yağmur bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanlarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.
13 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Çanakkale – 18°C
Parçalı bulutlu
İstanbul – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 13°C
Parçalı bulutlu
Denizli – 18°C
Parçalı bulutlu
İzmir – 21°C
Parçalı bulutlu
Manisa – 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Hatay – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Isparta – 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 14°C
Parçalı bulutlu
Çankırı – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C
Parçalı bulutlu
Kayseri – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
BATI KARADENİZ
Bolu – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Rize – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Trabzon – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Kars – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Malatya – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mardin – 20°C
Parçalı bulutlu
Siirt – 22°C
Parçalı bulutlu