Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
4.7 ile sallandı
AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, ilçede saat 06.16’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.31 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.
Peş peşe depremler
Bu depremin ardından sadece dört dakika sonra Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Bir dakika sonrasında ise aynı büyüklükte bir başka deprem daha yaşandı. Artçıların derinlikleri sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak belirlendi.
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi"
İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmişti. Son üç ayda 15 binden fazla depremin kaydedildiği Sındırgı hakkında değerlendirmede bulunan Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bu sayının Türkiye genelinde bir yılda gerçekleşen depremlerin yaklaşık yüzde 60’ına denk geldiğini ifade etti.