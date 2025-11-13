AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, ilçede saat 06.16’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.31 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.

Bu depremin ardından sadece dört dakika sonra Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Bir dakika sonrasında ise aynı büyüklükte bir başka deprem daha yaşandı. Artçıların derinlikleri sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak belirlendi.

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi"