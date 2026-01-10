Çakmaklı köyünde aniden rahatsızlanan 7 yaşındaki D.A.G.’ye, zorlu doğa koşullarına rağmen sağlık ve karla mücadele ekipleri yetişti.

Ovacık ilçe merkezine uzak olan Çakmaklı köyünde yaşayan küçük çocukta, gece saatlerinde yüksek ateş ortaya çıktı. Durumu bildiren ailenin çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti ve bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunun tamamen kapalı olduğunu belirledi. Normal ambulansların ilerleyemediği bölgede, İl Özel İdaresi ile sağlık birimleri arasında hızlı bir koordinasyon sağlandı.

Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu zorlu arazi koşullarında, standart araçların yetersiz kalması üzerine paletli ambulans göreve çağrıldı. Ekiplerin izlediği süreç şöyle ilerledi:

Yol Açma: İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri, paletli ambulansın ilerleyebilmesi için ana hatları açtı.

İlk Müdahale: Karı savurarak ilerleyen paletli ambulans köye ulaştığında, sağlık personeli küçük çocuğun muayenesini ve ilk müdahalesini dondurucu soğuğa rağmen ev ortamında yaptı.

Nakil: Durumu stabilize edilen D.A.G., sedye ile paletli ambulansa alınarak güvenli bir şekilde Ovacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastananın son durumu

Hastanede gözetim altında tutulan 7 yaşındaki D.A.G.’nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tunceli genelinde kış koşullarının en sert yaşandığı Ovacık’ta, acil durumlar için paletli araçlar ve kar ekiplerinin 7/24 hazır bekletildiği ifade edildi. Yetkililer, özellikle çocuklar ve yaşlı hastalar için kar engeline takılmadan hizmet verebilmek amacıyla tüm kırsal yolların sürekli izlendiğini vurguladı.