Şehitler Mahallesi 2603 Sokak’ta saat 11.30 civarında korkutan bir patlama gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çalışmalarına başladı. Polis, güvenlik amacıyla sokağı şeritlerle kapatarak araç ve yaya trafiğini durdurdu.

2 kişi aranıyor