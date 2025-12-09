Olay, Köşk Mahallesi Yuva Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İ.Ş. (51), iddiaya göre eşinin yaşadığı daireye girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Öfkelenerek apartman dışına çıkan şüpheli, bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaştı.

Kadına çok sayıda bıçak darbesiyle saldırdı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan İ.Ş., elindeki bıçakla M.G.’ye çok sayıda bıçak darbesi savurdu.

Kanlar içinde yere yığılan kadın ağır yaralandı. İ.Ş. ise saldırının ardından olay yerinden hızla kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı M.G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin peşine düştü. İ.Ş. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Cinayetle ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.