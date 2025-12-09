İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde tedavi gören Yasemin Karpuz, karın içine yayılan ciddi enfeksiyon nedeniyle geçirdiği iki aşamalı cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarda, patlayan divertiküllerin yol açtığı enfeksiyon kontrol altına alınarak bağırsak akışı normal hâline döndürüldü.

Ağır tablo acil ameliyatı gerektirdi

Ağustos ayı sonunda şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle acile başvuran Yasemin Karpuz’da kalın bağırsakta divertikül iltihabı tespit edildi. Birkaç gün içinde ağrıları artınca yeniden hastaneye başvuran Karpuz’da bazı divertiküllerin patlaması sonucu enfeksiyonun karın içine yayıldığı belirlendi. Bunun üzerine acil cerrahi müdahale kararı alındı.

İlk ameliyatta hasarlı bağırsak bölümü çıkarılarak geçici bir kolostomi torbası oluşturuldu. Enfeksiyonun tamamen temizlenmesinin ardından ikinci operasyonla bağırsak akışı doğal hâline getirildi ve kolostomi kapatıldı. Karpuz, her iki ameliyat sonrası sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Op. Dr. Ballı: “Hayati risk taşıyan bir durumdu”

Süreci değerlendiren Op. Dr. Gülden Ballı, hastanın başvuru anında karın içinde yaygın enfeksiyon bulguları olduğunu belirterek, “Divertikül patlaması acil müdahale gerektiren ciddi bir tablodur. İlk aşamada enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırdık, ikinci aşamada ise bağırsak akışını doğal yapısına kavuşturduk” dedi.

Divertiküler hastalığın çoğu zaman sessiz ilerleyebildiğini vurgulayan Ballı, şiddetli karın ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Şu an sağlığıma kavuştum”

Yaşadığı süreci anlatan Yasemin Karpuz ise, “Başvurduğumda durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyatların ardından iyileşme sürecim düzenli kontrollerle sorunsuz ilerledi. Şimdi günlük yaşamıma sağlıklı şekilde devam ediyorum” ifadelerini kullandı.