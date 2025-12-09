Son Mühür- İzmir metrosunda yaşanan kaza, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Bornova yönüne seyreden bir metro treninde henüz nedeni tespit edilemeyen teknik bir arıza meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre tren yüksek hızla ilerlerken vagon bir anda raydan çıktı.

Raydan ayrılan vagonlar metrelerce sürüklenirken, trenin ancak acil fren sistemiyle durdurulabildiği belirtildi. Olay yerine kısa sürede teknik ekipler sevk edildi.

Yolcular sarsıntı ve gürültüyle paniğe kapıldı

Vagonların raydan çıkması sırasında büyük bir gürültü duyuldu. Trende ayakta bulunan yolcular şiddetli sarsıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tren tamamen durduğunda yolcuların büyük bir panik yaşadığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Tahliye işlemleri kontrollü şekilde gerçekleştirilirken, metro seferlerinde gecikmeler kaçınılmaz oldu.

Aynı hat üzerinde ikinci alarm: Bornova İstasyonu'nda duman paniği

Raydan çıkma olayından kısa süre sonra Bornova İstasyonu’nda bu kez küçük çaplı bir alevlenme meydana geldi.

Çıkış nedeninin nasıl gerçekleştiği bilinmeyen alev, kısa sürede kontrol altına alındı ancak istasyon içerisinde yoğun duman oluştu. Vagonlarda bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken görevliler alanı hızla tahliye etti.

İzmir Metro: “Seferler gecikmeli sürüyor”

İzmir Metro, yaşanan teknik sorunlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda, hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık–Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi–Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır.

Ekiplerimiz arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.”

Ulaşımda yoğunluk ve alternatif yönlendirmeler

Arızaların aynı hat üzerinde peş peşe yaşanması nedeniyle sabah trafiğinde yoğunluk oluştu. Özellikle Bornova–Evka 3 hattında gecikmeler artarken yolcular ESHOT otobüslerine yönlendirildi.

Ekiplerin teknik incelemeleri sürerken seferlerin tamamen normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.