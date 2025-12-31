Saldırının arkasındaki nedenin, şubeden gönderilmek istenen yasa dışı içerikli bir paket olduğu belirlendi. Kamil Çelik'in, içerisinde kaçak sigara bulunan bir kargoyu fark ederek durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmesi, cinayetin fitilini ateşleyen temel unsur oldu. İhbar sonrası pakete polis tarafından el konulmasını hazmedemeyen şüpheli, şubeye geri dönerek Çelik'i doğrudan hedef aldı.

Kamil Çelik Kimdir?

Kamil Çelik, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki özel bir kargo firmasında şube müdürü olarak çalışıyordu. Görevi başındaki dikkati ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket eden Çelik, şubeye teslim edilen kargoların güvenliğinden sorumlu bir yöneticiydi. Olay günü, şubeye getirilen bir paketin içeriğinden şüphelenmesi üzerine inisiyatif alarak paketi kontrol etti ve içerisinde yüklü miktarda kaçak sigara olduğunu tespit etti.

Yasa dışı ticarete göz yummayarak durumu derhal polise bildiren Çelik, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ancak bu duyarlı davranışı, paketin sahibi olan şahısla karşı karşıya gelmesine neden oldu. Şubede görevini ifa ettiği sırada saldırganın kurşunlarına hedef olan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının Detayları ve Soruşturma Süreci

Olayın gelişimi, polisin Kamil Çelik'in ihbarı üzerine kargo şubesine gelerek kaçak sigara dolu pakete el koymasıyla başladı. Güvenlik güçlerinin yasal işlemi tamamlayıp şubeden ayrılmasının hemen ardından, paketi göndermeye çalışan şahıs kargo şubesine tekrar geldi. Öfkeyle şube müdürü Çelik'in odasına yönelen saldırgan, önce tartışma çıkardı, ardından yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Çelik yaşamını yitirirken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye alan ekipler, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Yaşanan bu elim olay, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden çalışanların güvenliğinin sağlanması konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.