Yılbaşı gecesi oluşacak yolcu trafiğini dikkate alan İBB yönetimi, sefer saatlerinde de "kesintisiz ulaşım" modeline geçti. Özellikle kentin iki yakasını birbirine bağlayan Metrobüs hattı ve ana metro güzergahlarında 24 saat esasına dayalı tarife uygulanıyor. Alınan önlemler kapsamında, mevcut gece seferlerine ek olarak yüzlerce yeni sefer sisteme dahil edildi.

Metrobüs Hattında "Pazar" Tarifesi ve Ek Seferler

İstanbul'un en yoğun ulaşım aksı olan Metrobüs hattı, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak günü 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Perşembe günü genel hatlarıyla "Pazar günü" sefer tarifesi uygulanıyor ancak yoğun saatlerde ek araçlar devreye giriyor.

Yılbaşı gecesi (31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece) için Metrobüs hattına 310 ek sefer konuldu. Normal gece hattı çalışma düzenine ilave edilen bu seferlerle, duraklardaki yoğunluğun eritilmesi hedefleniyor. Ayrıca İETT otobüs hatlarında da merkezi noktalara (Beşiktaş, Taksim, Kadıköy vb.) yönelik 370 ek sefer planlandı. Böylece kent genelinde sadece lastik tekerlekli araçlar için toplamda 680 ilave sefer yapılıyor.

10 Metro Hattı Sabaha Kadar Çalışıyor

Metro İstanbul, yılbaşı gecesi için "Gece Metrosu" uygulamasını genişleterek 10 raylı sistem hattında seferlerin aralıksız süreceğini duyurdu. 31 Aralık sabahı saat 06.00'da başlayan seferler, 1 Ocak günü gece yarısına kadar kesintisiz devam ediyor. 24 saat hizmet verecek hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Dudullu

M9 Ataköy-Olimpiyat

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında ise seferler gece 02.00'ye kadar uzatıldı.

Marmaray ve Bakanlık Hatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İstanbul'un raylı sistem omurgalarından Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da 1 Ocak günü boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.