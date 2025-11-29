Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında seyreden yabancı menşeli yük gemisi, dün Karadeniz üzerinde henüz kaynağı belirlenemeyen bir saldırıya hedef oldu.

İsabet alan gemide kısa sürede yangın çıktı. Kıyıdan yaklaşık 30 mil uzakta bulunan gemiye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde gemide bulunan 25 personel güvenli şekilde tahliye edildi.

Valilik: “Personelin sağlık durumu iyi”

Kocaeli Valiliği, saldırının ardından yazılı bir açıklama yaparak personelin durumuna ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide meydana gelen olayda, 25 personel tahliye edilmiş olup sağlık durumları iyidir.” ifadeleri yer aldı.

Vurulma anı dron görüntülerine yansıdı

Saldırının ardından olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, geminin isabet aldığı anda alevlerin bir anda yükseldiği, gökyüzüne doğru yoğun dumanın yayıldığı görülüyor.

Saldırının kaynağı araştırılıyor

Gemiye yönelik saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı, saldırıya dair teknik bulguların değerlendirildiği öğrenildi.