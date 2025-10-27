Son Mühür - NTV’de yer alan habere göre, trafikteki çeşitli ihlallere ağır para cezaları ve yaptırımlar getiren yasa tasarısı geçici olarak askıya alındı. Trafik cezalarını artırmayı amaçlayan kanun teklifinin geçen hafta TBMM’de görüşülmesi planlanıyordu. Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte uygulanacak yeni döneme dair açıklamalarda bulunmuştu. Tasarıya göre, 30 kilometre hız sınırının bulunduğu okul ve hastane önlerinde 76 kilometre ile seyredenlerin ehliyetleri 30 gün, 86 kilometre ile gidenlerin 60 gün, 96 kilometre ile gidenlerin ise 90 gün süreyle geçici olarak iptal edilecekti.