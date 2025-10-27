Son Mühür - NTV’de yer alan habere göre, trafikteki çeşitli ihlallere ağır para cezaları ve yaptırımlar getiren yasa tasarısı geçici olarak askıya alındı. Trafik cezalarını artırmayı amaçlayan kanun teklifinin geçen hafta TBMM’de görüşülmesi planlanıyordu. Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.
Ali Yerlikaya açıklamıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte uygulanacak yeni döneme dair açıklamalarda bulunmuştu. Tasarıya göre, 30 kilometre hız sınırının bulunduğu okul ve hastane önlerinde 76 kilometre ile seyredenlerin ehliyetleri 30 gün, 86 kilometre ile gidenlerin 60 gün, 96 kilometre ile gidenlerin ise 90 gün süreyle geçici olarak iptal edilecekti.
Tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler şu şekildeydi:
- Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.
- Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.
- Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.
- Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak.
- Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.
- Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.
- Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.