Son Mühür- Türkiye’de kadın cinayetlerine karşı verilen mücadeleye rağmen Ağustos ayında da acı tablo değişmedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre, yalnızca bir ayda 29 kadın cinayete kurban gitti, 28 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Rapora göre öldürülen kadınların 16’sı evli oldukları erkekler, 4’ü birlikte oldukları kişiler, diğerleri ise yakın akrabaları, işverenleri veya eski eşleri tarafından katledildi. 1 kadının failine dair yakınlık bağı ise tespit edilemedi. Bu durum, kadınların en güvenli hissetmeleri gereken aile ortamında canlarından edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Cinayetlerin 17’si evlerde, 5’i sokakta, 3’ü işyerinde, diğerleri ise kamusal alan ve ıssız bölgelerde işlendi. 2 kadın cinayetinin işlendiği yer ise belirlenemedi.

Ağustos ayında kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı iller arasında Mersin, Muğla, Trabzon, Antalya ve İstanbul öne çıktı. Adana, Gaziantep, Bursa, Konya, Ankara, Diyarbakır, Aydın ve Edirne’nin de aralarında bulunduğu pek çok şehirde kadınlar yaşamını yitirdi.