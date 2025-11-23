Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, sezonun iyi başladığını ancak avlanan balığın hak ettiği değeri görmediğini belirtti. Malkoç, deniz suyu sıcaklığının normalde 9-10 derece olması gerekirken, şu an 17-18 derece civarında seyrettiğini aktardı. Bu yüksek sıcaklık nedeniyle hamsinin daha soğuk sulara doğru hızla göç ettiğini ve göçünü erken tamamladığını dile getirdi. Sinop ve Zonguldak hattı dışındaki bölgelerde balığın kıyıya yanaşmadığı da ifade edildi.

Avlanmanın çok fazla olmasından dolayı şoklama tesisleri ve buzhanelerin tamamen dolduğunu belirten Malkoç, buzhanelerde 3-4 aylık ihtiyacı karşılayacak stok bulunduğunu kaydetti. Özellikle Doğu Karadeniz'de, Hopa açıklarında günlük 6-7 bin ton balık avlanmasına rağmen, bölgenin uzaklığı nedeniyle bu bolluğun piyasaya tam olarak yansımadığı belirtildi. Hamsideki bu büyük bolluğun fiyatların düşük kalmasına yol açtığı ve bu durumun hem balıkçıyı hem de esnafı ekonomik olarak zorladığı ifade edildi.