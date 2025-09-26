Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi vizyonuyla hareket ederek suyun her damlasını koruma altına alıyor. Küresel ısınmanın artırdığı kuraklık tehdidi ve su kıtlığı problemlerinin önüne geçmek amacıyla, tarımsal sulama sistemlerinde devrim niteliğinde bir adım atılarak borulu sistem sulamaları ön ödemeli elektronik sayaçlarla yenileniyor. DSİ, bu dijitalleşme hamlesiyle suyu daha verimli kullanmayı ve tarım arazilerinden maksimum faydayı sağlamayı hedefliyor. Gelişmiş modern sulama teknikleri, etkin arazi toplulaştırma çalışmaları ve taşkın risklerine karşı koruma tedbirleri de DSİ'nin temel çalışma alanlarını oluşturmaya devam ediyor.

Ege Bölgesi'nde 1.7 Milyon dekar alan akıllı sayaçlarla sulama sistemine geçiyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan İzmir, Manisa ve Uşak illerindeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Balta, projelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, önümüzdeki yıldan itibaren Ege'nin bu üç önemli tarım ilinde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar arazinin tamamen ön ödemeli elektronik sayaç sistemi ile sulanacağını duyurdu. Bu devasa dönüşüm, bölge tarımında su kullanım verimliliğini tarihsel olarak artırmayı amaçlıyor.

Balta, "İşletmedeki Borulu Sulamalara Sayaç Takılması Projesi" kapsamında somut rakamlar paylaşarak, 2023'ten bu yana süren çalışmalarla birlikte toplam 6000 adet elektronik sayacın tesis edildiğini ifade etti. Bu sayaçların 2023 yılında 33 tesise 3792 adet, 2024 yılında 26 tesise 1606 adet ve 2025 yılında ise 28 tesise 600 adet takıldığını belirten Balta, yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmalarla suyun daha etkin ve verimli kullanımının sağlanacağını vurguladı.

Küçük Menderes Havzası'nda günlük su tüketimi yüzde 70 geriledi

Dijitalleşmenin su tasarrufuna etkisinin en çarpıcı örneği, Küçük Menderes Havzası'ndaki sonuçlar oldu. DSİ Genel Müdürü Balta, İzmir Ödemiş Beydağ Projesi'nden elde edilen verileri paylaşarak, sistemin başarısını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl 120 bin dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulamak için barajdan günlük ortalama 1.1 milyon metreküp su çekilirken, ön ödemeli elektronik sayaç sistemine geçilmesiyle bu tüketimin günlük ortalama 330 bin metreküplere kadar düştüğünü açıkladı.

Bu yüzde 70'lik devasa tasarruf sayesinde, bölgedeki tarlalara geçen yıl sadece 22 gün su verilebilirken, bu yıl sulama süresinin 72 güne çıktığı bilgisi verildi. Balta, "20 Mayıs’ta açtığımız yaz sulama sezonunu 1 Ağustos’ta kapattık. Bu, yaklaşık %70 tasarruf anlamına geliyor ve su kaynaklarımızın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor," dedi. Bu sonuçlar, akıllı sulama sistemlerinin kuraklıkla mücadelede ne denli hayati bir rol üstlendiğini kanıtlıyor.

"Su vatandır"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sağlanan bu başarının sürdürülmesi için üreticilere su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu. "Bize göre su vatandır," diyerek suyun önemine dikkat çeken Balta, küresel ısınma ve düzensiz yağış rejimlerinin olumsuz etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini hatırlattı. Üreticilerin de bu bilinçle hareket ederek, vatanlarına sahip çıktıkları gibi su kaynaklarına da sahip çıkmaları gerektiğini, her damlasının ülke için çok değerli olduğunu vurguladı.

"Ön Ödemeli Elektronik Sayaç Sistemi"nin işleyişi ise oldukça basit ve şeffaf. Üreticiler, sulama öncesinde birliklerden veya belirlenen noktalardan edindikleri karta bakiye yüklüyor ve bu kartı sayaca okutarak sulama yapabiliyor. "Kullandığın kadar öde" mantığıyla çalışan bu sistem sayesinde, sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve suyun israfının önlenmesi hedefleniyor. Bu projenin genel hedefi, su tüketiminde ortalama %50 su tasarrufunu kalıcı hale getirmektir.