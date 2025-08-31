Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçradı. Yangın yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına 5 helikopter, 39 araç ve 126 personel ile müdahale edildiği açıklandı. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, dron kameraları tarafından da görüntülendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Harmancık köyünde tedbir amaçlı tahliye

Alevlerin ilerleyişi nedeniyle yangının sıçradığı Harmancık köyünde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi. Safranbolu’ya bağlı Şamlar Mahallesi’nde evler boşaltılırken, bölgede yaşayan vatandaşların can güvenliği için ekipler seferber oldu.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Yetkililer, rüzgârın yangının ilerlemesini zorlaştırdığını belirtirken, vatandaşlara yangın bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.