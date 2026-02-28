Son Mühür- Karabağlar Belediyesi’nin Mart ayı meclis toplantısı öncesi gündem maddeleri açıklandı. İlgili önergeler belediyenin mali yapısına ilişkin kritik başlıkları içeriyor. Borçlanma talebinden şirket sermaye artışına, taşınmaz satışından SGK borçlarına karşı teminat gösterilmesine kadar birçok önemli düzenleme meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

332,9 milyon liralık borçlanma talebi

Gündemin en dikkat çeken maddelerinden biri, belediyenin kredi kullanma planı oldu. Belediyeye bağlı müdürlüklerde görev yapan memur ve işçilerin yanı sıra, belediye şirketi bünyesinde çalışan personelin maaş ve diğer alacakları ile SGK ve vergi yükümlülüklerinin karşılanabilmesi amacıyla kredi kullanılması planlanıyor.

Bu kapsamda en fazla 332 milyon 956 bin 127 lira 37 kuruş tutarında borçlanma için Belediye Başkanı Helil Kınay’a yetki verilmesi talep edildi.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“Belediyemize bağlı Müdürlüklerde görev yapan memur, kadrolu işçi ile yine Belediyemizin yüzde yüz sermayesine sahip olduğu İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kadrosunda olup hizmet alımı kapsamında Belediyemiz hizmetinde çalıştırılmakta olan personel ile ilgili ayni ve nakdi tüm alacakları ile bu alacaklara ilişkin oluşan SGK ve vergilerin Belediyemiz mali yapısını bozmadan ödenebilmesi ve Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla bu çerçevede yasal sınırlar içerisinde en fazla 332.956.127,37-TL olarak alınacak kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin (e) bendinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Karabağlar Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)”

Karbel A.Ş.’ye sermaye artışı

Belediyenin yüzde 100 iştiraki olan Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş. için sermaye artışı da gündemde. Şirketin kamuya olan vergi ve SGK borçlarının karşılanabilmesi amacıyla mevcut 34 milyon 610 bin liralık sermayenin, 21 milyon 500 bin lira nakdi artışla 56 milyon 110 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

SGK borçlarına karşı taşınmaz teminatı

Karbel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi için belediyeye ait bazı taşınmazların teminat gösterilmesi öngörülüyor. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan önergeye göre, listede yer alan taşınmazların SGK borçlarına karşı güvence olarak sunulması planlanıyor.

İlgili önerge şu şekilde;

“Sermayesi %100 Belediyemize ait Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için, bahsi geçen kuruma teminat gösterilmek üzere önerge ekinde bulunan listede bilgileri verilen taşınmazların söz konusu kanun kapsamına giren borçlarına karşılık teminat olarak gösterilmesi hk. (Emlak ve İstimlak Md.)”

Kat karşılığı satış planı

Mülkiyeti belediyeye ait Vatan Mahallesi 13783 ada 2 parselde bulunan bin 41 metrekarelik taşınmazın kat karşılığı satışı da meclis gündeminde yer aldı.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 13783 ada, 2 parsel sayılı, 1.041,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı satışı hk. (Emlak ve İstimlâk Md.)”

Söz konusu maddelerin ilgili komisyonlara havale edilerek detaylı biçimde değerlendirilmesi ve ardından meclis oylamasına sunulması bekleniyor.