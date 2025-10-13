Uzun zamandır İzmir'in gündeminde olan Karabağlar'daki TOKİ evleri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya duyurdu. Karabağlar TOKİ Konutları'nın bugün ilk kazmasının vurulduğunu söyleyen Kaya, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

"Zorluklara rağmen asla vazgeçmedik!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Yıllardır süren engellemelere, davalara ve bürokratik zorluklara rağmen asla vazgeçmedik. Karabağlar'da çoğunluğu şehit ve gazi yakınlarımız ile dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşan 750 hak sahibimizi evlerine kavuşturuyoruz. Bugün ilk kazması vurulan Karabağlar TOKİ Konutları; emeğin, sabrın ve kararlılığın eseri olacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

4 kez yargıdan dönmüştü!

Karabağlar'daki TOKİ projesi yargıdan bugüne kadar 4 kez dönmüştü. İmar planları, Karabağlar Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan davalarla iptal edilmişti.