Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar doğrultusunda Menderes ve Selçuk ilçelerindeki belirli alanlar "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" statüsüne alındı.

Menderes Kuyucak’ta mimari kalıntılar koruma altında

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İzmir’in Menderes ilçesi, Kuyucak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 101 ada, 17 parselin bir kısmı koruma altına alındı. Yaklaşık 901 metrekarelik alanda yapılan incelemelerde, yoğun antik kiremit parçaları ve "kule" olduğu değerlendirilen bir mimari yapı tespit edildi.

Kararda, bölgede saptanan kaçak kazılar nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve alanın tahribattan korunması için belediye ile müze müdürlüğünün koordineli çalışmasına hükmedildi.

Selçuk’ta Jandarma kamera talebi tarihi mirası ortaya çıkardı

Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan 3665 ada, 1 parseldeki orman vasıflı taşınmazda, Jandarma Komutanlığı’nın kamera sistemi kurulum talebi üzerine yapılan incelemeler tarihi bir keşifle sonuçlandı. Uzman raporları doğrultusunda; bölgede geç döneme ait pithos (erzak küpü) parçaları, seramik kalıntıları ve harçlı duvar yapıları saptandı.

Söz konusu alanın batı kısmında yer alan bu buluntular, 2863 sayılı Kanun uyarınca "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edildi.

Tapu kayıtlarına arkeolojik sit şerhi işlendi

Yayımlanan kararlar uyarınca, her iki ilçedeki taşınmazların tapu sicil kaydına "Kısmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhi düşülmesine karar verildi. Bu şerh ile birlikte alanlarda yapılacak her türlü fiziki müdahale ve imar hareketi, Koruma Bölge Kurulu’nun iznine tabi hale geldi.

3 yıl süreyle geçiş dönemi şartları uygulanacak

Kurul, sit alanı ilan edilen bölgelerde koruma amaçlı imar planları yapılana kadar geçecek olan 3 yıllık süreç için "Geçiş Dönemi Koruma ve Kullanma Koşullarını" belirledi. Bu süre zarfında alanların özgün yapısının korunması ve bilimsel çalışmalar dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi karara bağlandı.