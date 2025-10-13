Son Mühür / Yiğit Uzun – İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “kooperatif soruşturması”nda bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında mütalaasını sundu.

Savcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Çelik hakkında “zorla getirilme” kararı talep etti.

Ayrıca tutuklu bulunan Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç’in “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı, Hüseyin Şimşek hakkında ise eylemden sorumlu tutulduğu ve zararı giderdiği gerekçesiyle “etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilerek tahliyesiyle adli kontrol altına alınması” yönünde görüş bildirdi.