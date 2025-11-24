Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası’nın 12’ncisini gerçekleştirdi. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuva, iki gün boyunca renkli karşılaşmalara sahne oldu. Açılış hamlesini Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınayyaptı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 12 farklı ilden 95 sporcu katıldı. 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 14 yaş altı kız–erkek kategorilerinde toplam 6 yaş grubunda yarışan genç satranççılar, performanslarıyla beğeni topladı.

Teşekkür konuşmaları

Ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, federasyon yetkilileri, sporcular ve aileler katıldı. Turnuva başhakemi Mehmet Canaç ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi: “Sağlanan desteklerle turnuva sorunsuz ve başarılı şekilde gerçekleşti. Emeği geçen herkese ve büyük özveri gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz.”

“Kötülükleri şah mat ederek yolumuza devam edeceğiz”

Turnuvanın Karabağlar’da hayat bulmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Helil Kınay, şu ifadeleri kullandı: “Her yeni yıl, çocuklarımızın başarısı, ailelerimizin desteği ve emeği geçen herkesin katkısıyla daha da anlamlı hâle geliyor. İki gün boyunca çocuklarımız hem öğrendi hem de özgüven, disiplin ve sorumluluklarını geliştirdi. Çocuklarımızın açtığı yollardan ilerleyerek geleceğimizi birlikte kuracağız. Zorluklar olsa da dayanışma ve kararlılıkla kötülükleri, karanlıkları ve yobazlıkları ‘şah mat’ ederek yolumuza devam edeceğiz.”

Dereceye giren sporcular

8 yaş altı erkekler:

Cihangir Altıntaş – 2. Yaman Kurt – 3. Emir Karaca

8 yaş altı kızlar:

Gökçe Ayla Güneş – 2. Deniz Erol – 3. Doğa Yürük

10 yaş altı erkekler:

Mehmet Uğur Dinç – 2. İnci Muratoğlu – 3. Dora Söbeli

10 yaş altı kızlar:

İnci Muratoğlu – 2. Ela Yeniel – 3. Zeynep Su Karınca

14 yaş altı erkekler:

Can Soydan – 2. Sarp Tören – 3. Kaan Acun

14 yaş altı kızlar:

Eslem Tolan – 2. Üygen Beray Özgün – 3. Eda Şudaşdemir

Turnuvada dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. Ayrıca tüm kategorilerde ilk 10’a giren sporculara madalya verildi.