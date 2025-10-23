Son Mühür/ Merve Turan - Karabağlar Belediyesi, artan mobilya ve sahipsiz atık sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla kurumlar, meslek odaları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Başkan Helil Kınay, “Pilot uygulamalar ve iş birliğiyle örnek bir sistem oluşturacağız.” dedi.

Karabağlar’da çevre için ortak masa

Karabağlar Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve çevre koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, ilçede ilk kez düzenlenen“Karabağlar Sanayi Bölgesi Atık Yönetimi ve Kaçak Döküm Sorunları Koordinasyon Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. Toplantıya; İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Ticaret Odası ve çeşitli esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

Sahipsiz atıklar 71 milyon liralık yük oluşturdu

Toplantının ana gündemini, ilçede kontrolsüz biçimde bırakılan mobilya ve sahipsiz atıklar oluşturdu. Bu atıkların, belediye sorumluluk alanı dışında kalmasına rağmen Karabağlar Belediyesi’ne yıllık 71 milyon TL ek maliyet getirdiği açıklandı. Başkan Kınay, bu durumun hem çevreye hem de belediye kaynaklarına zarar verdiğini, ayrıca hizmet kalitesini düşürdüğünü ifade etti.

Uzun vadeli master plan devrede

Kınay, toplantının uzun vadeli bir planlama sürecinin parçası olduğunu belirtti. “Karabağlar Belediyesi Atık Yönetim Master Planı” kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca stratejik bir belgeyle sınırlı kalmadığını, sahada uygulamalarla eş zamanlı şekilde ilerlediğini söyledi. Katılımcılar; toplama ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve vatandaş bilincinin geliştirilmesi konusunda görüş bildirdi.

Kınay: “Karabağlar örnek olacak”

Başkan Helil Kınay, atık yönetimi sorununun yalnızca belediyelerin değil, tüm kurumların ortak meselesi olduğunu belirtti.

“Bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Belediyemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sektör temsilcileri ve muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Ceza değil, kalıcı çözüm üretmek istiyoruz.” dedi.

2026 hedefi: atık sorununu sona erdirmek

Kınay, 18 aydır süren sistematik çalışmalarla mahallelerde mobilya toplama günlerinin belirlendiğini ve saha uygulamalarının test edildiğini belirtti. “Pilot uygulamalar ve iş birliğiyle model bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. 2026 yılına kadar bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir çevre için kararlılık mesajı

Başkan Kınay, farkındalık yaratmanın ve ekonomik kayıpları azaltmanın önemine dikkat çekti. “Amacımız, çevreye ve kamu kaynaklarına zarar veren uygulamaları ortadan kaldırmak. Karabağlar Belediyesi olarak sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.