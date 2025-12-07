Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nde hayata geçirilen ve Atatürk Lisesi öğrencilerinin inisiyatifiyle başlayan "Birlikte Ördük" projesi, takdire şayan bir toplumsal dayanışma örneği sergiledi. Bilinçli Tüketici Kulübü ve Kızılay Kulübü öğrencileri tarafından örülen yüzlerce küçük haroşa örgü parçası, merkezdeki gönüllü kadınların emeğiyle tek tek birleştirilerek kullanıma hazır battaniyelere dönüştürüldü.

Başkan Kınay'dan dayanışma vurgusu: “Küçük parçalar büyük iyiliğe dönüştü”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Nokta İleri Yaş Alma Merkezi’ni ziyaret ederek hem projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı hem de çalışmalara katılan gönüllü kadınlar, mahalle muhtarı ve yetkililerle bir araya geldi. Kadın emeğinin dönüştürücü gücüne ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Kınay, bu değerli çabanın büyük bir iyiliğe vesile olduğunu vurguladı. Başkan Kınay, ortaya çıkan her battaniyenin bir umudu temsil ettiğini ifade ederek, “Burada harcanan her emek, bir çocuğa, bir yüreğe dokunma fırsatı sunuyor. Küçük gibi görünen parçalar birleşerek devasa bir iyiliğe dönüşüyor. Ve bunu başaranlar yine kadınlardır,” dedi.

LÖSEV için kermes düzenlenecek, proje devam edecek

Proje kapsamında toplanan binlerce 30x30 santimetrelik örgü parçasının bir araya getirilmesi, Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı ve Nokta İleri Yaş Alma Merkezi gönüllülerinin işbirliği sayesinde örnek bir sosyal çalışmaya dönüştü. Hazırlanan el emeği battaniyeler, 17 Aralık’ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) düzenlenecek özel bir kermeste satışa sunulacak. Kermesten elde edilecek tüm gelir ise, genç yaşta hayatını kaybeden İYTE öğrencisi Umut Akdağ adına LÖSEV'e bağışlanarak anlamlı bir amaca hizmet edecek. Kermes sonrasında da devam edecek olan proje kapsamında hazırlanacak diğer battaniyeler ise, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Başkan Kınay’dan kadın hakları ve mücadele vurgusu

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tanıdığı siyasi haklara da değinen Başkan Kınay, kadınların siyaset ve yönetimdeki varlığına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kınay, “Biz bu hakları 91 yıl önce Atatürk sayesinde kazandık. Ancak geçen yıllara rağmen, hala ‘kadın belediye başkanı seçilemez’ gibi önyargıların olduğu yerlerde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bugün o önyargıların yıkıldığını hep birlikte görüyoruz,” şeklinde konuştu. Kınay, 20 ay öncesine kadar ilçedeki kadın muhtar sayısının çok az olduğunu hatırlatarak, bugün Karabağlar’ın 58 mahallesinin 20'sinde kadın muhtarların görev yaptığını belirtti ve “Her biri kendi mahallesinde değişimi başlatıyor. Onların yarattığı bu pozitif etki Karabağlar’ın tamamına yayılıyor,” dedi. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın en güçlü yolunun kadınların örgütlü mücadelesi olduğuna vurgu yapan Başkan Kınay, sözlerini “Umudu büyüten kadınlardır. Devrim kadınların ayak izinde,” diyerek sonlandırdı.