İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bir buçuk yıllık çalışmalarını içeren dergiyi duraklara ulaştırmasının ardından kent genelindeki istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Menderes’te düzenlenen toplantı, salonu dolduran esnafın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Toplantıya içten bir selamla başlayan Özkan, esnafla kurdukları güçlü bağa dikkat çekerek, “İzmir Şoförler Odası’nın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Birlik olduğu sürece bu camianın bileğini kimse bükemez.” dedi. Göreve başladıkları günden bu yana yapılan tüm çalışmaların bir dergide toplandığını hatırlatan Özkan, “Biz bu dergiyi bir karne gibi hazırladık, notumuzu siz vereceksiniz.” ifadeleriyle esnafın değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti.

“Korsan taşımacılıkla mücadelede en güçlü ses İzmir’den çıkıyor”

Konuşmasının önemli bölümünü korsan taşımacılıkla mücadeleye ayıran Özkan, Türkiye genelinde giderek büyüyen bu soruna karşı İzmir’in sesinin en yüksek çıkan illerden biri olduğunu vurguladı. Özkan, “Göreve gelir gelmez korsan taşımacılık davasına müdahil olduk. Beş duruşmadır oradayız. Bilirkişi raporu esnafın lehine. 19 Aralık’ta tüm Türkiye’ye müjde vereceğimize inanıyorum.” diyerek süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Korsan taşımacılık karşıtı mücadelenin sadece oda yönetimlerinin değil, federasyon ve konfederasyonların da aktif desteğiyle sürdüğünü belirtti.

“Plaka artışına engel olduk”

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 200 yeni S ve T plaka hazırlığı yaptığını hatırlatan Özkan, bu talebin sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini dile getirdi: “Dört ay boyunca UKOME’de durumu anlattık. Araç ihtiyacı olmadığını net şekilde ortaya koyduk ve talep geri çekildi. Bu mücadele sizin desteğinizle kazanıldı.”

ÖTV muafiyeti ve araç yenilemede avantajlar

ÖTV muafiyeti konusunu Ankara’da ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde sürekli gündemde tuttuklarını belirten Özkan, araç yenileme yaşının 9+3 sistemine çıkarılmasının esnaf açısından önemli bir nefes olduğunu ifade etti. “2025 trafik ruhsatını alan herkes aracını 2028 sonuna kadar kullanabilecek. Bu hakkı birlik ve girişimlerimizle aldık.”dedi.

“Kongreler odaların düğünüdür”

Toplantının sonunda yaklaşan genel kurul sürecine dikkat çeken Özkan, esnafa birlik çağrısında bulundu: “11 Ocak 2026’da kongremiz var. Kongreler odaların düğünüdür. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü görünürüz. Beni doğru buluyorsanız oyunuzu isterim; ancak en önemlisi katılımınız. Sandıktan çıkacak güçlü mesaj, haklı olduğumuz her konuda elimizi daha da güçlendirecek.” Toplantıya katılan ve iyi dileklerini ileten tüm esnaflara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.