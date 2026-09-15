İzmir’i sarsan 2020 depreminde Karabağlar’da binaları hasar gören vatandaşlar, canlarını kurtarma derdiyle kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaştı. Hayatlarının hatasını yaptılar. Sözleşmede daire başı 490 bin lira olan maliyet, bitmek bilmeyen fahiş zam talepleriyle adeta felakete dönüştü. Enflasyon farkı adı altında istenen paraları ödemelerine rağmen müteahhit, daire başına 2,5 milyon lira daha talep ediyor. Bıçak kemiğe dayandı.

"Ağam bizimle eğlenir mi?"

Daire sakinlerinden Kenan Yeniçeri, yaşadıkları trajikomik süreci efsane Yeşilçam filmi "Kibar Feyzo"daki başlık parası sahnesine benzetti. "Sözleşmede 15 ay yazıyordu, inşaat 2026'ya kadar sürdü. Sürekli kapımıza dayanıp zam istiyorlar. Tam para hazırlıyoruz, 'Bu yetmez' deyip fiyat artırıyorlar. Feyzo'nun 'Ağam benimle eğleniyor musun?' dediği yere geldik" sözleriyle isyanını dile getirdi.

İstenen paranın sonu gelmiyor. Sözleşmedeki rakamın iki katı ödenmesine rağmen evler teslim edilmiyor.

Ters takılan yangın kapısı dehşeti

Para tuzağı bir yana, teslim edilen dairelerin hali tam anlamıyla iç acıtan türden. Binalardaki ayıplı imalatlar can güvenliğini tehdit ediyor. Üst kattaki banyo suyunun alt daireye sızması, 3. sınıf malzeme kullanımı, nemden dökülen sıvalar ve patlayan elektrik tesisatı mağduriyeti katladı.

Sakinlerden Nur Üzümcü, karşılaştıkları akılalmaz manzarayı şu sözlerle özetledi:

"Bütün sözleşmeyi peşin ödedim, borcum yoktu. Bizi yine borçlu çıkardılar. Karşımda duran yangın kapısı ters takılmış! Yangın çıksa içeride mahsur kalacağım. Ailemizden yaşlı insanlar üzüntüden başka yere taşındı. Nereye dokunsak elimizde kalıyor."

Bazı mülk sahipleri, evlerine oturabilmek için ceplerinden 400-500 bin lira daha harcayıp tadilat yaptırmak zorunda kaldı.

Yargıtay kararı net: Ek paranın hukuki dayanağı yok

Meseleyi yargıya taşıyan kat maliklerinin avukatı Ali Onar, Yargıtay'ın emsal kararlarını hatırlatarak noktayı koydu. Müteahhidin kendi ihmali ve kusuru yüzünden inşaatı geciktirdiğini belirten Onar, geciken süre boyunca ortaya çıkan enflasyon farkının vatandaşa yüklenemeyeceğini vurguladı.

Yüklenicinin istediği 2,5 milyon liralık ek ödemenin kanuni bir karşılığı yok.

Üstelik ters takılan yangın kapısı gibi hayati kusurlar, yüklenici firmanın hem hukuki hem cezai sorumluluğunu doğuruyor. Deprem korkusuyla yola çıkıp müteahhit mağduru olan bina sakinleri, şimdi mahkemeden gelecek adalet kararını bekliyor.

